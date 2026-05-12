Стармер заявив, що його лідерству не кидали виклик

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив кабінету міністрів, що ніхто не ініціював процедуру виклику його лідерству, а також що він не збирається йти у відставку.

Про це Стармер сказав у вівторок, 12 травня, повідомили в його офісі, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

За інформацією офісу прем’єра, Стармер заявив, що "бере на себе відповідальність за результати виборів і за те, щоб здійснити обіцяні нами зміни".

Він наголосив, що останні 48 годин стали дестабілізаційними для уряду, і це має реальні економічні наслідки для країни.

Втім, прем'єр акцентував, що попри те, що у Лейбористській партії існує процедура виклику лідеру – вона не була запущена.

"Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю, і саме це ми повинні робити як уряд", – додав Стармер.

Як відомо, Стармер 11 травня звернувся до Лейбористської партії та виборців залишатися з ним та уникнути боротьби за лідерство, яка, за його словами, принесе лише хаос.

Він запевнив, що буде боротися за лідерство після провальних виборів.

Того ж дня двоє молодших членів уряду Британії подали у відставку та закликали Стармера піти з посади лідера Лейбористської партії.