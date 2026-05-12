Угорщина планує переглянути закон Орбана про ЛГБТ+ після рішення Суду ЄС

Кандидатка на посаду міністеки юстиції Угорщини Марта Горог заявила, що країні доведеться переглянути закон, що обмежує доступ до контенту, пов’язаного з ЛГБТ+, після того як Суд ЄС визнав, що воно порушує закони Євросоюзу.

Про це вона сказала у вівторок, 12 травня, перед парламентським комітетом, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, 21 квітня Суд Європейського Союзу визнав, що Угорщина порушила право ЄС, ухваливши закон, який стигматизує та маргіналізує ЛГБТ+ осіб.

Горог заявила, що Угорщині доведеться переглянути цей закон.

"Угорщина є членом Європейського Союзу, а це означає, що на Угорщині лежать певні обов’язки. Це означає, що стосовно цього судового рішення Міністерство юстиції має здійснити законне виправлення", – сказала вона.

Також кандидатка на посаду міністерки юстиції акцентувала, що угорське законодавство не може існувати ізольовано і має відображати міжнародні та європейські правові стандарти, зокрема спільні цінності ЄС.

Йдеться про угорський закон LXXIX від 2021 року, який Будапешт позиціонував як посилення заходів для захисту дітей. Проте фактично документ заборонив або суттєво обмежив доступ до контенту, який "зображує або пропагує відхилення від самоідентифікації за статтю при народженні, зміну статі або гомосексуальність".

Нагадаємо, угорський експрем’єр Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.