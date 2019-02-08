ЕСПЧ не удовлетворил заявление бывшего нардепа-"шпиона" Шепелева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что приостановил рассмотрение дела экс-нардепа Александра Шепелева, задержанного в феврале прошлого года с удостоверением "ДНР".

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции Украины.

Бывший народный депутат Украины двух созывов сейчас содержится под стражей в рамках открытых против него уголовных производств.

Он обратился в ЕСПЧ в порядке статьи 39 Регламента суда с просьбой предоставить правительству Украины указания о переводе его в другое место содержания и помещении в специализированное медицинское учреждение для стационарного лечения.

Шепелев, в частности, жаловался на существенное ухудшение состояния его здоровья за период содержания под стражей, повышение рисков необратимого вреда здоровью и наступления смерти, развития хронических заболеваний, а также на прекращение его лечения.

"Европейский суд сообщил, что приостановил рассмотрение этого дела по правилу 39 Регламента, пока не получит от правительства Украины информацию в порядке правила 54 §2 (а) Регламента, а именно информацию и подтверждающие документы о конкретных мерах, принятых национальными органами до и после вынесения решение Печерским районным судом Киева 22 декабря 2018 года о предоставлении заявителю необходимого лечения", - говорится в сообщении.

"25 января 2019 года правительство Украины направило эту информацию в Европейский суд. Суд, рассмотрев материалы, представленные сторонами, 7 февраля 2019 года решил не удовлетворять требования заявителя об обеспечительных мерах и не предоставлять правительству Украины указания в порядке статьи 39 регламента", - отметил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Шепелев сбежал с женой в Венгрию, в марте 2014 года Будапешт выдал их Украине - и политик сбежал в Россию из больницы скорой помощи. Его жену задержали, но отпустили под залог.

В марте 2015 года в России Шепелева задержали, но экстрадиция не состоялась.

В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене - Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.

9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа неподалеку от Киева: избитого, со сломанной челюстью и с удостоверением "ДНР".

Шепелева подозревают в растрате имущества, отмывании денег, служебной подделке и умышленном убийстве. Он находится под стражей.