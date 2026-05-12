ЗМІ: США хочуть відкрити три військові бази у Гренландії

Американські посадовці регулярно спілкуються із представниками влади Данії щодо відкриття нових військових баз у Гренландії.

Про це BBC повідомили низка обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, американські посадовці прагнуть відкрити три нові бази на півдні Гренландії, намагаючись вирішити дипломатичну кризу, спричинену резонансними заявами американського президента Дональда Трампа.

Білий дім підтвердив, що адміністрація веде переговори на високому рівні з Гренландією та Данією, але відмовився коментувати деталі цих переговорів.

Втім, представник Білого дому повідомив, що адміністрація Трампа дуже оптимістично налаштована щодо того, що переговори рухаються у правильному напрямку.

Данія раніше висловила готовність обговорити питання про додаткові американські військові бази в Гренландії, а її міністерство закордонних справ підтвердило, що переговори зі США тривають.

"Зі Сполученими Штатами триває дипломатичний процес. Міністерство закордонних справ наразі не буде вдаватися в подробиці", – сказав речник МЗС.

За словами одного зі співрозмовників, американські посадовці запропонували домовленість, за якою три нові військові бази будуть офіційно визначені як суверенна територія США.

Джерела стверджують, що бази будуть розташовані на півдні Гренландії та зосередяться насамперед на спостереженні за потенційною морською активністю Росії та Китаю в районі між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

За їхніми словами, сторони ще не досягли офіційної згоди, і остаточна кількість баз може змінитися. Одна з нових баз, ймовірно, буде розташована в Нарсарсуаку, на місці колишньої військової бази США, де знаходився невеликий аеропорт.

Також вони зазначили, що під час переговорів не порушували питання про можливість якимось чином захопити контроль над Гренландією. Переговори обмежувалися невеликою робочою групою посадовців у Вашингтоні.

Ці делікатні дипломатичні зусилля очолює Майкл Нідгем – високопоставлений посадовець Державного департаменту, якому доручено розробити угоду, що задовольнить Трампа і водночас поважатиме червоні лінії Данії щодо захисту її кордонів.

Наприкінці квітня писали, що спеціальний посланник США щодо Гренландії Джефф Лендрі має намір вирушити у свою першу поїздку на цей арктичний острів наступного місяця на тлі напружених відносин між Вашингтоном і Копенгагеном.

Лендрі стверджував, що Данія після Другої світової війни окупувала острів.

У Данії закликали США поважати їхню територіальну цілісність після рішення Трампа про призначення Лендрі.