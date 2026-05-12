Міністр оборони Британії підтримав Стармера на тлі закликів щодо його відставки

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив на підтримку прем’єр-міністра країни Кіра Стармера на тлі посилення закликів щодо його відставки.

Гілі заявив, що зараз люди стурбовані конфліктами та загрозою глобальних криз.

Британський міністр наголосив, що посилення нестабільності не відповідає інтересам Великої Британії.

"Вони очікують, що уряд проведе країну через ці випробування, як це робить прем'єр-міністр. Зараз ми маємо зосередити всі наші зусилля на вирішенні нагальних економічних та безпекових викликів", – додав Гілі.

У Лейбористській партії активізувалися розмови про усунення Стармера після того, як партія втратила сотні місць на виборах до рад Англії та парламентів Шотландії та Уельсу.

Стармер 11 травня звернувся до Лейбористської партії та виборців залишатися з ним та уникнути боротьби за лідерство, яка, за його словами, принесе лише хаос.

Він запевнив, що буде боротися за лідерство після провальних виборів.

Того дня подали у відставку Том Ратленд, парламентський приватний секретар міністра охорони довкілля, а також Джо Морріс, який є парламентським приватним секретарем міністра охорони здоров'я.

А 12 травня Стармер повідомив кабінету міністрів, що ніхто не ініціював процедуру виклику його лідерству, а також що він не збирається йти у відставку.