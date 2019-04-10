Пограбування літака в Албанії: вкрали 10 млн євро, триває спецоперація

В Албанії триває спецоперації із пошуку злочинців, які пограбували літак авіакомпанії Austrian Airlines, вкравши 10 млн євро готівкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Пограбування сталося у вівторок близько 15:00 за місцевим часом, і спочатку повідомлялося, що грабіжники вкрали 2,5 млн євро.

Вважається, що банда знала про вантаж, який помістили на літак перед польотом до Відня. Іноземні банки, які працюють в Албанії, надсилають валюту у Відень, оскільки центробанк Албанії її не приймає.

Грабіжники змусили охоронців відкрити вантажні двері літака, після чого завантажили у свій автомобіль більшу частину готівки. Пограбування тривало три-чотири хвилини.

На виїзді з аеропорту зловмисників обстріляв поліцейський патруль, одного з трьох грабіжників застрелили пострілом в голову.

Загиблий був ідентифікований його сім'єю як Адмір Муратай. Віце-прем'єр Албанії заявив, що поліції вдалося ліквідувати лідера банди, а його спільників вже ідентифікували і розшукують.

Поліція знайшла фургон грабіжників спаленим, один свідок сказав, що вони втекли на велосипеді.

За останні три роки подібні пограбування в аеропорту Тірани відбулися двічі: 2016 року було вкрадено майже 1 млн євро, а в лютому 2017-го злодії вкрали 3,2 млн євро. Поліція пізніше знайшла частину грошей.