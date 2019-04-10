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Ограбление самолета в Албании: украли 10 млн евро, продолжается спецоперация

Среда, 10 апреля 2019, 17:33

В Албании продолжается спецоперация по поиску преступников, ограбивших самолет авиакомпании Austrian Airlines и похитивших 10 млн евро наличными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ограбление произошло во вторник около 15:00 по местному времени, и сначала сообщалось, что грабители украли 2,5 млн евро.

Считается, что банда знала о грузе, который поместили на самолет перед полетом в Вену. Иностранные банки, работающие в Албании, отправляют валюту в Вену, поскольку центробанк Албании ее не принимает.

Грабители заставили охранников открыть грузовые двери самолета, после чего погрузили в свой автомобиль большую часть наличных. Ограбление длилось три-четыре минуты.

На выезде из аэропорта злоумышленников обстрелял полицейский патруль, одного из трех грабителей застрелили выстрелом в голову.

Погибший был идентифицирован его семьей как Адмир Муратай. Вице-премьер Албании заявил, что полиции удалось ликвидировать лидера банды, а его сообщников уже идентифицировали и разыскивают.

Полиция нашла фургон грабителей сожженным, один свидетель сказал, что они скрылись на велосипеде.

За последние три года подобные ограбления в аэропорту Тираны произошли дважды: в 2016 году было украдено почти 1 млн евро, а в феврале 2017 года воры украли 3,2 млн евро. Полиция позже нашла часть денег.

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Албания криминал
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