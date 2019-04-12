США розмістять у Румунії систему ПРО THAAD

За запитом НАТО США цього літа розмістять у Румунії свою найсучаснішу систему повітряної і протиракетної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Європейського командування армії США.

"THAAD з 69-ї артилерійської бригади протиповітряної оборони, 32-ї армійської команди повітряної та протиракетної оборони, розташованої у Форт-Худі, штат Техас, інтегрується до існуючої архітектури BMD НАТО протягом обмеженого періоду планового технічного обслуговування та оновлення системи протиракетної оборони Aegis Ashore у Румунії цього літа" - йдеться у повідомленні.

Система буде розміщена на території румунської військової бази Девеселу.

Союзне повітряне командування НАТО візьме на себе оперативний контроль над THAAD протягом всієї своєї місії.

Система протиповітряної оборони THAAD призначена для висотного позаатмосферного перехоплення ракет в радіусі до 200 кілометрів.