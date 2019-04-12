США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

По запросу НАТО США этим летом разместят в Румынии свою ультрасовременную систему воздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейского командования армии США.

"THAAD с 69-й артиллерийской бригады противовоздушной обороны, 32-й армейской команды воздушной и противоракетной обороны, расположенной в Форт-Худе, штат Техас, интегрируется с существующей архитектуры BMD НАТО в течение ограниченного периода планового технического обслуживания и обновления системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии этим летом", - говорится в сообщении.

Система будет размещена на территории румынской военной базе Девеселу.

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение всей своей миссии.

Система противовоздушной обороны THAAD предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет в радиусе до 200 километров.