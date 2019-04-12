Лідер іспанської партії назвав українського футболіста расистом і неонацистом

Генеральний секретар лівої іспанської партії "Подемос" Пабло Іглесіас назвав українського футболіста Романа Зозулю, який грає в Іспанії, расистом і неонацистом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю провідному спортивному іспанському виданню Marca.

"Розумно було б, якби в Німеччині найняли футболіста, у якого є татуювання зі свастикою, а також він робить нацистський жест? Коли ми говоримо про Зозулю, ми не говоримо про футболіста з певними ідеологічними поглядами, на які, безумовно, кожен має право, ми говоримо про неонацистів. Ми говоримо про расизм, який завдає футболу величезної шкоди. Ось, чому я думаю, що фанати "Райо Вальєкано" подали приклад демократичної прихильності", - сказав Іглесіас.

В Іспанії скоро відбудуться парламентські вибори, і лідер "Подемос", очевидно, вирішив підвищити свій рейтинг, використавши міф, поширений ультрас клубу "Райо Вальєкано", відомих лівими поглядами.

Севільське видання АВС у 2016 році написало про "неонацистську провокацію Зозулі" і називало бойовиків на Донбасі "проросійськими ополченцями".

Зозуля перейшов в цей клуб в 2016 році, але місцеві фанати відразу звинуватили його в неонацизмі, прийнявши тризуб на його футболці за нацистський символ. У Зозулі також є татуювання з тризубом.

Зозуля відомий своєю проукраїнською позицією, він влаштовував аукціони для збору коштів для купівля спорядження для військових, допомагав різним фондам, неодноразово відвідував українських військових на передовій.

Пізніше Зозуля пішов з "Райо" в клуб "Альбасете", де виступає і сьогодні. Його клуб випустив заяву на підтримку українця.

"Рада директорів і вся сім'я "Альбасете" хоче висловити слова підтримки Роману Зозулі. Його поведінка за рік в нашому клубі була прикладом для всіх. Він справжній приклад в роздягальні, він підтримує наші соціальні проекти, які організовує "Альбасете" з метою створення більш справедливого і рівноправного суспільства", - йдеться в заяві.

За українця заступилася і Асоціація іспанських футболістів, яка висловила повну підтримку Зозулі.

"AFE намір висловити повну підтримку Роману Зозулі. Ми хочемо найрішучішим чином засудити деякі прояви, які ми вважаємо неприйнятними в правовій державі. Ми готові надати допомогу гравцеві для того, щоб він міг захистити свої права", - йдеться в заяві на сайті організації.

Агент Зозулі Володимир Кузьменко в коментарі сайту повідомив Tribuna.com сказав, що вони будуть подавати в суд на Іглесіаса.