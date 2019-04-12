Лидер испанской партии назвал украинского футболиста расистом и неонацистом

Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" Пабло Иглесиас назвал украинского футболиста Романа Зозулю, играющего в Испании, расистом и неонацистом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью ведущему спортивному испанскому изданию Marca.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, у которого есть татуировка со свастикой, а также он делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред. Вот, почему я думаю, что фанаты "Райо Вальекано" подали пример демократической приверженности", - сказал Иглесиас.

В Испании скоро состоятся парламентские выборы, и лидер "Подемос", очевидно, решил повысить свой рейтинг, использовав миф, распространенный ультрас клуба "Райо Вальекано", известных левыми взглядами.

Севильское издание АВС в 2016 году написало о "неонацистской провокации Зозули" и называло боевиков на Донбассе "пророссийскими ополченцами".

Зозуля перешел в этот клуб в 2016 году, но местные фанаты сразу обвинили его в неонацизме, приняв тризубец на его футболке за нацистский символ. У Зозули также есть татуировка с трезубцем.

Зозуля известен своей проукраинской позицией, он устраивал аукционы для сбора средств на покупку снаряжения для военных, помогал различным фондам, неоднократно был не передовой.

Позже Зозуля ушел из "Райо" в клуб "Альбасете", где выступает и сегодня. Его клуб выпустил заявление в поддержку украинца.

"Совет директоров и вся семья "Альбасете" хочет выразить слова поддержки Роману Зозуле. Его поведение за год в нашем клубе было примером для всех. Он настоящий пример в раздевалке, он поддерживает наши социальные проекты, которые организовывает "Альбасете" с целью создания более справедливого и равноправного общества", - говорится в заявлении.

За украинца вступилась и Ассоциация испанских футболистов, которая выразила полную поддержку Зозуле.

"AFE намерен выразить полную поддержку Роману Зозуле. Мы хотим самым решительным образом осудить некоторые проявления, которые мы считаем неприемлимыми в правовом государстве. Мы готовы предоставить помощь игроку для того, чтобы он мог защитить свои права", - говорится в заявлении на сайте организации.

Агент Зозули Владимир Кузьменко в комментарии сайту сообщил Tribuna.com сказал, что они будут подавать в суд на Иглесиаса.