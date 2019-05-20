Глава МЗС Польщі запевнив Зеленського у підтримці територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запевнив президента Володимира Зеленського у підтримці територіальної цілісності України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву МЗС Польщі.

"Міністр Чапутович запевнив президента Зеленського щодо підтримки Польщею суверенітету та територіальної цілісності України в межах, визнаних міжнародним правом, і передав привітання від президента Дуди і запросив його відвідати Польщу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч Чапутовича із Зеленським відбулася в кулуарах церемонії інавгурації, на ній був також присутній польський посол в Україні Бартош Ціхоцький.

"Зустріч стосувалася перспектив розвитку двостороннього співробітництва, як економічного, так і соціального, а також сфери історичного діалогу. Співрозмовники також підкреслили переваги ініціатив "Східного партнерства" і "Тримор’я", - зазначили в МЗС.

Сьогодні Зеленський також зустрівся з президентами Грузії, Угорщини, Естонії і Литви