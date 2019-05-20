Німеччина пообіцяла підтримку Зеленському в проведенні реформ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle.

"Німеччина також і в майбутньому активно підтримуватиме Україну на шляху до реформ та її праві на суверенітет і територіальну цілісність", - навела слова канцлерки речниця німецького уряду Мартіна Фітц.

Також речниця уряду назвала "на перший погляд логічним" рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради та оголошення позачергових виборів.

Крім того, підтримку Зеленському висловила представниця у Східному комітеті німецької економіки Уте Кохловскі-Каджая. "Ми сподіваємося, що Зеленський зможе перетворити величезний кредит довіри від населення у високий темп проведення реформ та успішне подолання корупції і бюрократії", - сказала вона.

На церемонію інавгурації від Німеччини прибув колишній президент країни Крістіан Вульфф. Те, що на ній не були присутні члени чинного уряду, в МЗС Німеччини пояснили тим, що дата складання присяги українським президентом була затверджена за дуже малий проміжок часу до події.