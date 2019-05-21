Гігантський "острів" з пластикового сміття утворився в морі біля Корсики

Біля узбережжя французького острова Корсика утворився плавучий "острів" з пластикового сміття довжиною в кілька десятків кілометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кластер в даний час розташований між Корсикою і італійським островом Ельба. Тонни пластику переносилися туди течіями в Середземному морі, які несли сміття на північ.

"Ризик полягає в тому, що якщо будуть погані метеорологічні умови, наприклад, північно-східний вітер влітку, ми побачимо масове прибуття пластику на корсиканське узбережжя", - сказав Франсуа Галгані з корсиканського відділення французького Інституту морських досліджень.

Він повідомив, що через місцеві течії концентрації пластику часто можна знайти в тому ж місці, де в даний час знаходиться "острів".

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Галгані сказав, що на відміну від гігантських пластикових скупчень, які утворюються в Тихому океані або в Атлантиці, один з районів Корсики є "тимчасовою зоною накопичення", яка може тривати від декількох днів максимум до трьох місяців.

За оцінками екологів, у Світовий океан щороку потрапляє вісім мільйонів тонн пластику, забруднюючи воду і загрожуючи видам, які його поглинають.

Звалища пластикових відходів, що циркулюють в Тихому океані, більші, ніж території Франції, Німеччини та Іспанії разом узяті, і швидко збільшуються.