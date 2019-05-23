У Німеччині виступили проти санкцій США через "Північний потік-2"

В Мінекономіки Німеччини виступили проти екстра територіальних санкцій США проти проекту "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Міністерство економіки Німеччини прийняло до відома погрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Берлін відкидає санкції, які мають екстериторіальну дію" - повідомляє агентство з посиланням на речницю відомства.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі у вівторок анонсував ухвалення законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" у "не дуже віддаленому майбутньому".

Проти проекту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського Союзу від російського газу.

Прес-секретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку - 2", незважаючи на можливі санкції США.