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Юнкер розкритикував "дурних націоналістів, закоханих у свої країни"

Четвер, 23 травня 2019, 13:11

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розкритикував "дурних націоналістів" напередодні виборів до Європарламенту, на яких, як очікується, євроскептичні партії досягнуть значного успіху.  

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю CNN в середу Юнкер сказав, що він дуже добре обізнаний про загрозу, яку націоналістичні політики становлять для європейської солідарності.

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"Ці популісти, націоналісти, дурні націоналісти, вони закохані в свої країни", - сказав Юнкер американському телеканалу в своєму брюссельському офісі.

"Їм не подобаються ті, хто приїжджає здалеку. Мені подобаються ті, хто приїжджає здалеку ... Ми повинні діяти солідарно з тими, хто перебуває в гіршому становищі, ніж ми", - сказав він.

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На запитання, чому він вважає, що антиєвропейські сили більш успішно мобілізували свій електорат, ніж проєвропейські, Юнкер відповів: "Завжди легше мобілізувати негативні сили, ніж позитивні".

Водночас він зазначив, що з часу референдуму про Brexit кількість прихильників Європейського Союзу зростає. "Люди стежать за тим, що відбувається. Вони бачать, що покинути Європейський Союз не так просто, як їм сказали", - зазначив Юнкер.

Нагадаємо, 23 травня у ЄС стартували вибори до Європейського парламенту. Виборчий процес у різних країнах-членах відбуватиметься у різні дні і завершиться у неділю ввечері.

Загалом понад 400 мільйонів виборців у 28 країнах обирають 751 члена парламенту.

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Вибори в ЄС Юнкер
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