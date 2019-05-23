Вибори у Бельгії: партії прем'єра прогнозують поразку

Бельгія в неділю проведе загальнонаціональні вибори, які, як показують опитування, навряд чи дозволять прем'єр-міністру Шарлю Мішелю залишитися на чолі свого правоцентристського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бельгійці одночасно обирають федеральні і регіональні органи влади, а також беруть участь в голосуванні в Європарламент.

43-річний Мішель з грудня керує урядом меншості і, можливо, залишиться в такому статусі ще довгий час, якщо лідери партій знову будуть довго сформувати нову коаліцію.

У 2010 році формування уряду в Бельгії побило світовий рекорд за тривалістю - 541 день, поки Еліо Ді Рупо, який до сих пір очолює франкомовних соціалістів, нарешті вступив на посаду.

Бельгія фактично проводить два окремих голосування в голландському і франкомовних регіонах без національних партій, після чого якимось чином доведеться об'єднати федеральний уряд.

Згідно з опитуваннями, на півдні в Валлонії перевагу матимуть ліві партії, а ліберальний Реформістське рух (MR) Мішеля втрачає місця як у Валлонії, так і в Брюсселі.

Правоцентристський Новий фламандський альянс (N-VA), як очікується, отримає найбільшу кількість голосів у Фландрії. Партія виступає за розширення повноважень регіонів Бельгії, які вже вирішують питання в області транспорту, сільського господарства і економічної політики.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Мішель подав прохання про відставку після розпаду коаліції на тлі політичної кризи, викликаної розбіжностями у питання міграції.

Мішель втратив підтримку найбільшої партії в своїй коаліції, фламандської N-VA, яка вийшла на знак протесту проти його підтримки міграційного пакту ООН.