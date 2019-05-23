В Іспанії кількість домашніх тварин перевищила кількість дітей до 15 років

За останні п'ять років кількість зареєстрованих собак, кішок і кроликів в Іспанії зросла на 40%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Local.

Згідно з даними Іспанської мережі з ідентифікації домашніх тварин, минулого року в Іспанії було зареєстровано 13 мільйонів домашніх тварин, і їхня кількість далі зростає. Із них 93% становлять собаки, 6% - коти, решта - в основному кролики.

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Ці дані свідчать, що за останні 5 років кількість зареєстрованих домашніх улюбленців зросла на 40%. А це означає, що в Іспанії зараз живе більше домашніх тварин, ніж дітей у віці до 15 років.

Кількість домашніх улюбленців може бути навіть вищою, оскільки не кожен офіційно реєструє домашніх тварин як цього вимагає іспанське законодавство.

Пояснення цього феномену може критися в тому, що велика кількість населення Іспанії живе на самоті. Згідно з недавнім дослідженням, проведеним Національним статистичним інститутом (INE), понад два мільйони осіб, яким більше 65 років, живуть в Іспанії наодинці. Люди, які живуть одні, схильні заводити домашніх тварин.

Приклад регіону Астурія також наводить на іншу причину, за якою кількість домашніх тварин випереджає кількість дітей.

За даними El Comercio, кількість собак протягом останнього десятиліття неухильно зростала на 10 тисяч щороку. У той же час відсоток дітей і підлітків скоротився, і з 2017 року кількість собак офіційно перевищила чисельність молодих людей, що проживають в Астурії.