Меру Кельна, на яку раніше напали з ножем, погрожують вбивством

Обер-бургомістру (меру) Кельна Генрієтте Рекер погрожують вбивством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Справу про погрози направили до управління кримінальної поліції Берліна, оскільки аналогічні погрози надходили й іншим політикам, зокрема бургомістру міста Альтена - Андреасу Гольштайну.

Як Рекер, так і Гольштайн в минулому зазнавали нападів. У жовтні 2015 року чоловік з ножем напав на Рекер, що балотувалася на пост обер-бургомістра Кельна. Політик перенесла складну операцію і провела в штучній комі кілька днів. Пізніше з'ясувалося, що злочинець був членом правоекстремістської партії і брав участь у маршах неонацистів. Його засудили до 14 років позбавлення волі.

У листопаді 2017 року чоловік поранив ножем бургомістра Альтени. Гольштайну надали допомогу на місці, а потім направили в лікарню, яку він покинув того ж дня.

Великий резонанс в Німеччині викликало вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке в землі Гессен. Його тіло було виявлено в ніч на 2 червня на терасі власного будинку в Вольфхагене. Розтин показав, що в голову 65-річного політика стріляли з короткоствольної зброї з близької відстані.

Розслідуванням вбивства займається Федеральна прокуратура Німеччини в Карслруе. За версією слідства, у справі є правоекстремістське підґрунтя.