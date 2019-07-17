У НАТО помилково розкрили місця розміщення ядерної зброї в Європі

Доповідь комітету Парламентської асамблеї НАТО помилково розкрила місця розміщення американської ядерної зброї в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Версія документа під назвою "Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями і ядерні сили союзників" була опублікована в квітні. У доповіді, підготовленій канадським сенатором для Комітету з оборони і безпеки Парламентської асамблеї НАТО, дається оцінка майбутньої політики організації в галузі ядерного стримування.

В ній міститься коротка згадка про місце розташування приблизно 150 одиниць американської ядерної зброї, що зберігаються в Європі.

Згідно з копією документа, опублікованої у вівторок бельгійською газетою De Morgen, "ці бомби зберігаються в шести американських і європейських базах — Кляйне Брогеле в Бельгії, Бюхель в Німеччині, Авіано і Геді-Торре в Італії, Волкеле в Нідерландах і Інджирлік в Туреччині."

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Документ не приписує цю інформацію жодному з джерел. Минулого тижня був опублікований остаточний варіант доповіді, і в ньому опущене конкретне посилання на те, де зберігаються бомби.

"Це не офіційний документ НАТО", - заявило Washington Post анонімне джерело в Альянсі.

Однак ряд європейських видань розцінили цю доповідь як підтвердження відомої таємниці. "Нарешті, чорним по білому: в Бельгії є американська ядерна зброя", - повідомила De Morgen. "НАТО розкриває найгірш захищену таємницю Нідерландів", - заявив голландський телеканал RTL News.

Присутність ядерної зброї США в Європі дійсно "не дивина",- сказав Кінгстон Рейф, директор з питань роззброєння і політики скорочення загроз в Асоціації з контролю над озброєннями. "Це вже давно досить відкриті знання" – додав він.