В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия в Европе

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО по ошибке раскрыл места размещения американского ядерного оружия в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Версия документа под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" была опубликована в апреле. В докладе, подготовленном канадским сенатором для Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, дается оценка будущей политики организации в области ядерного сдерживания.

В ней содержится краткое упоминание о местоположении примерно 150 единиц американского ядерного оружия, хранящиеся в Европе.

Согласно копии документа, опубликованной во вторник бельгийской газетой De Morgen, "эти бомбы хранятся в шести американских и европейских базах — Кляйне Брогеле в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкеле в Нидерландах и Инджирлик в Турции."

Читайте также Военная разведка США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний

Документ не приписывает эту информацию ни одному из источников. На прошлой неделе был опубликован окончательный вариант доклада, и в нем опущена конкретная ссылка на то, где хранятся бомбы.

"Это не официальный документ НАТО", - заявил Washington Post анонимный источник в Альянсе.

Однако ряд европейских изданий расценили этот доклад как подтверждение известной тайны. "Наконец, черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие", - сообщила De Morgen. "НАТО раскрывает плохо защищенную тайну Нидерландов", - заявил голландский телеканал RTL News.

Присутствие ядерного оружия США в Европе действительно "не странность",- сказал Кингстон Рейф, директор по вопросам разоружения и политики сокращения угроз в Ассоциации по контролю над вооружениями. "Это уже давно достаточно открытые знания" - добавил он.