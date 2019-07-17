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Віцепрем’єр Італії обговорить у парламенті звинувачення в отриманні грошей із РФ

Середа, 17 липня 2019, 09:20

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що готовий обговорити в парламенті звинувачення в тому, що його ультраправа партія "Ліга" домовлялася про незаконне фінансування з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Сальвіні відмовився доповідати парламенту конкретно про цю справу, але сказав, що готовий говорити про це під час своєї чергової години запитань до уряду. 

Прокурори Мілана у понеділок вдень викликали на допит члена "Ліги", помічника Сальвіні Джанлуку Савойні, який торік зустрівся разом з двома іншими італійцями і трьома росіянами в одному з московських готелів, щоб нібито обговорити таємне фінансування для партії у близько $65 мільйонів.

Приводом для цього стало те, що минулого тижня американське видання Buzzfeed повідомило, що отримало аудіозапис московської зустрічі та опублікувало стенограму, у якій Савойні намагається домовитись з росіянами.

Водночас інший заступник прем'єр-міністра і лідер руху "5 зірок" Луїджі ді Майо зажадав створити парламентський слідчий комітет, щоб вивчити питання фінансування "всіх партій". 

Як пише ANSA, 16 липня депутати від Демократичної партії у парламентській залі тримали плакати з фотографіями Сальвіні й Савойні з росіянами.

Сальвіні заявив, він має намір відповісти на запитання парламентарів з приводу цієї справи. Дата його виступу наразі невідома. Сальвіні назвав справу "розмовою ні про що", додавши, що "немає нічого, до чого я можу бути причетним".

Сальвіні заперечив, що його партія отримала будь-які гроші з Москви, а Савойні напередодні прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання, відмовившись свідчити.

 

Прем'єр Італії Джузеппе Конте запевняє, що його уряду не загрожує розпад внаслідок скандалу.

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Італія
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