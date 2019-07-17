Вице-премьер Италии обсудит в парламенте обвинения в получении денег из РФ

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что готов обсудить в парламенте обвинения в том, что его ультраправая партия "Лига" договаривалась о незаконном финансировании из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE / RL.

Сальвини отказался докладывать парламенту конкретно об этом деле, но сказал, что готов говорить об этом во время своего очередного часа вопросов к правительству.

Прокуроры Милана в понедельник днем ​​вызвали на допрос члена "Лиги", помощника Сальвини Джанлуку Савойни, который в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии на около $ 65 миллионов.

Поводом для этого стало то, что на прошлой неделе американское издание Buzzfeed сообщило, что получило аудиозапись московской встречи и опубликовало стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.

В то же время другой заместитель премьер-министра и лидер движения "5 звезд" Луиджи ди Майо потребовал создать парламентский следственный комитет, чтобы изучить вопрос финансирования "всех партий".

Как пишет ANSA, 16 июля депутаты от Демократической партии в парламентском зале держали плакаты с фотографиями Сальвини и Савойни с россиянами.

Сальвини заявил, он намерен ответить на вопросы парламентариев по поводу этого дела. Дата его выступления пока неизвестна. Сальвини назвал дело "разговором ни о чем", добавив, что "нет ничего, к чему я могу быть причастным".

Сальвини возразил, что его партия получила любые деньги из Москвы, а Савойни накануне пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы, отказавшись давать показания.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уверяет, что его правительству не грозит распад в результате скандала.