Президент Литви про написання польських прізвищ: обіцянок не буде

Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до Польщі сказав, що не може обіцяти, що Литва узаконить написання польських імен і прізвищ польськими літерами в документах, що посвідчують особу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою Науседа сказав, що з цього питання в Сеймі Литви немає єдиної думки. "Я не та людина, яка легко роздає обіцянки, і я думаю, що потрібно роздавати такі обіцянки, які ми можемо виконати, бо не приведені до життя, не виконані в минулому обіцянки викликають певну взаємну недовіру і баласт у відносинах", - сказав президент.

"Ситуація непроста, тому що зараз в Сеймі Литовської Республіки є як мінімум три позиції з цього питання, єдиної думки немає, і, напевно, жодний президент в світі в демократичній державі не може схилити Cейм голосувати так чи інакше", - сказав він.

Науседа підкреслив, що "національні меншини в Литві є не проблемою, а багатством", яке допомагає підтримувати дружні відносини з Польщею. Поляки Литви і влада Польщі багато років просять дозволити писати в особистих документах польські прізвища за правилами польської мови, наприклад, з буквою w.

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Критики кажуть, що це принизить статус державної литовської мови і може спровокувати плутанину в державних відомствах. До свого президентства Наусела не підтримував ініціативу - він говорив, що такий варіант можливий хіба що на другій сторінці паспорта.

Президент Литви також запропонував відновити комітет президентів двох країн для обговорення двосторонніх відносин. За словами Дуди, це говорить про те, що Науседа відкритий для обговорення питань польської нацменшини.

"Це добра обіцянка на майбутнє", - сказав президент Польщі. Зараз в Сейм Литви внесені два проєкти про оригінальне написання особистих імен і прізвищ: один дозволив би робити це на першій сторінці паспорта, другий - на додатковій.

Голова Сенату Польщі Станіслав Карчевський раніше нагадав, що громадяни Польщі можуть писати свої прізвища в польських документах за правилами литовського правопису, а територіях, де вони мешкають, назви вулиць написані на двох мовах.