Президент Литвы о написании польских фамилий: обещаний не будет

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Польшу сказал, что не может обещать, что Литва узаконит написание польских имен и фамилий польскими буквами в документах, удостоверяющих личность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Науседа сказал, что по этому вопросу в Сейме Литвы нет единого мнения. "Я не тот человек, который легко раздает обещания, и я думаю, что нужно раздавать такие обещания, которые мы можем выполнить, потому что не проведенные в жизнь, не выполненые в прошлом обещания вызывают определенное взаимное недоверие и балласт в отношениях", - сказал президент.

"Ситуация непростая, потому что сейчас в Сейме Литовской Республики есть как минимум три позиции по этому вопросу, единого мнения нет, и, наверное, ни один президент в мире в демократическом государстве не может склонить Cейм голосовать так или иначе", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что "национальные меньшинства в Литве является не проблемой, а богатством", которое помогает поддерживать дружеские отношения с Польшей. Поляки Литвы и власти Польши много лет просят разрешить писать в личных документах польские фамилии по правилам польского языка, например, с буквой w.

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Критики говорят, что это унизит статус государственного литовского языка и может спровоцировать неразбериху в государственных ведомствах. До своего президентства Науседа не поддерживал инициативу - он говорил, что такой вариант возможен разве что на второй странице паспорта.

Президент Литвы также предложил возобновить комитет президентов двух стран для обсуждения двусторонних отношений. По словам Дуды, это говорит о том, что Науседа открыт для обсуждения вопросов польского нацменьшинства.

"Это хорошее обещание на будущее", - сказал президент Польши. Сейчас в Сейм Литвы внесены два проекта об оригинальном написании личных имен и фамилий: один позволил бы делать это на первой странице паспорта, второй - на дополнительной.

Председатель Сената Польши Станислав Карчевский ранее напомнил, что граждане Польши могут писать свои фамилии в польских документах по правилам литовского правописания, а на территориях, где они живут, названия улиц написаны на двух языках.