Прем'єр Латвії закликав відкласти підвищення мінімальної зарплати

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш вважає недоцільним підвищення мінімальної зарплати в країні на нинішньому етапі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Каріньш пояснив, що на підвищенні мінімальної зарплати наполягає один партнер уряду, але рішення з цього питання ще не прийняте, дискусія триває.

За його словами, важливіше підвищувати не мінімальну зарплату, а неоподатковуваний мінімум доходів, адже підвищення мінімальної зарплати підносить вгору інфляцію зарплат, а це небажано.

Прем'єр-міністр нагадав про свою позицію, яка полягає в тому, що податкові зміни можливі тільки один раз за цього скликання Сейму. Він вважає, що краще реалізувати зміни з 2021 року.

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У коаліції обговорюється підвищення мінімальної зарплати до 500 євро.

Нині мінімальна зарплата в Латвії становить 430 євро.

Центральне статистичне управління Латвії повідомляло, що середня зарплата за роботу на повну ставку в країні у другому кварталі 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла на 8,4% (або 70 євро) до 1004 євро.