Премьер Латвии призвал отложить повышение минимальной зарплаты

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает нецелесообразным повышение минимальной зарплаты в стране на нынешнем этапе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Кариньш пояснил, что на повышении минимальной зарплаты настаивает один партнер правительства, но решение по этому вопросу еще не принято, дискуссия продолжается.

По его словам, важнее повышать не минимальную зарплату, а необлагаемый минимум доходов, ведь повышение минимальной зарплаты поднимает инфляцию зарплат, а это нежелательно.

Премьер-министр напомнил о своей позиции, которая заключается в том, что налоговые изменения возможны только один раз при этом созыве Сейма. Он считает, что лучше реализовать изменения с 2021 года.

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В коалиции обсуждается повышение минимальной зарплаты до 500 евро.

Сейчас минимальная зарплата в Латвии составляет 430 евро.

Центральное статистическое управление Латвии сообщало, что средняя зарплата за работу на полную ставку в стране во втором квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 8,4% (или 70 евро) до 1004 евро.