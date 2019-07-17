Джонсон планує дострокові вибори у Британії після Brexit – ЗМІ

Кандидат у прем’єри Британії Борис Джонсон хотів би провести дострокові загальні вибори, поки на чолі суперників консерваторів – Лейбористської партії стоїть Джеремі Корбін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Борис Джонсон раніше дав зрозуміти, що проведення виборів до виходу Британії з ЄС було б "абсолютною дурістю".

Проте високопоставлені члени його команди заявили, що планують вибори до літа наступного року.

Зазначається, що Джонсон міг би оголосити про дострокові вибори після реалізації Brexit.

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Один із впливових членів команди Джонсона сказав Times: " Є бажання зробити це, поки Корбін обіймає свій пост (лідера лейбористів – ред.). Лейбористи абсолютно розділені — Brexit вбиває їх. Лейбористи не в змозі боротися на загальних виборах."

Члени команди Джонсона стурбовані, що лейбористи можуть змістити свого главу через незгоду в партії навколо політики щодо Brexit і звинувачень в антисемітизмі, що звучать на адресу Корбіна.

Як повідомлялося, кандидат на пост прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон в разі своєї перемоги розглядає варіант призупинити роботу парламенту в жовтні, щоб вивести країну з ЄС без його згоди.