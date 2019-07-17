Джонсон планирует досрочные выборы в Британии после Brexit – СМИ

Кандидат в премьеры Британии Борис Джонсон хотел бы провести досрочные всеобщие выборы, пока во главе соперников консерваторов – Лейбористской партии стоит Джереми Корбин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Борис Джонсон ранее дал понять, что проведение выборов до выхода Британии из ЕС было бы "абсолютной глупостью".

Однако высокопоставленные члены его команды заявили, что планируют выборы до лета следующего года.

Отмечается, что Джонсон мог бы объявить о досрочных выборах после реализации Brexit.

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Один из влиятельных членов команды Джонсона сказал Times: "Есть желание сделать это, пока Корбин занимает свой пост (лидера лейбористов – ред.). Лейбористы совершенно разделены — Brexit убивает их. Лейбористы не в состоянии бороться на всеобщих выборах."

Члены команды Джонсона обеспокоены, что лейбористы могут сместить своего главу за несогласия в партии вокруг политики в отношении Brexit и обвинений в антисемитизме, что звучат в адрес Корбина.

Как сообщалось, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в случае своей победы рассматривает вариант приостановить работу парламента в октябре, чтобы вывести страну из ЕС без его согласия.