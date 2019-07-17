Прем'єр Італії доповість Сенату щодо справи про гроші РФ для партії влади

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що 24 липня доповість Сенату щодо справи проти помічника віцепрем'єра Джанлуки Савойні, який нібито домовлявся з росіянами про незаконне фінансування ультраправої урядової партії "Ліга".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA.

Голова Демократичної партії в Сенаті Андреа Маркуччі заявив, що Конте погодився на прохання партії доповісти парламенту з цього питання.

Віцепрем'єр Маттео Сальвіні, міністр внутрішніх справ і лідер "Ліги", відмовився доповідати парламенту конкретно про цю справу, але сказав, що готовий говорити про це під час своєї чергової години запитань до уряду.

Демократична партія вимагає, щоб Сальвіні звітував парламенту конкретно про "російську" справу.

Прокурори Мілана у понеділок вдень викликали на допит члена "Ліги", помічника Сальвіні Джанлуку Савойні, який торік зустрівся разом з двома іншими італійцями і трьома росіянами в одному з московських готелів, щоб нібито обговорити таємне фінансування для партії у близько $65 мільйонів.

Приводом для цього стало те, що минулого тижня американське видання Buzzfeed повідомило, що отримало аудіозапис московської зустрічі та опублікувало стенограму, у якій Савойні намагається домовитись з росіянами.

Сальвіні заперечив, що його партія отримала будь-які гроші з Москви, а Савойні напередодні прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання, відмовившись свідчити.

Конте запевняє, що його уряду не загрожує розпад внаслідок скандалу.