Естонія накладатиме великі штрафи на роботодавців, які експлуатують українців

Міністерство внутрішніх справ Естонії, у якій більшість іноземних працівників складають українці, розробило пакет законодавчих поправок для боротьби з нечесними підприємствами, які експлуатують робітників з третіх країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з чинним законодавством, зараз роботодавець повинен платити іноземному працівникові зарплату не менше середньої по країні — тобто як мінімум 1310 євро на місяць.

Однак, за даними МВС, так роблять далеко не всі підприємці. Відбуваються і інші порушення, наприклад, пов'язані з реєстрацією працівників.

Законодавчі поправки, які 17 липня були спрямовані на міжвідомче узгодження, передбачають, що на фірми, які не виконують всіх зобов'язань за законом, з боку держави чекають серйозні санкції. Максимальний розмір штрафу - 64 000 євро.

Обіцяє естонська влада також посилити контроль за підприємствами, у тому числі на стадії розгляду клопотань про видачу іноземним працівникам дозволу на короткострокову роботу в Естонії.

Якщо зараз чиновники витрачають на це 10 днів, то вже з 1 вересня, якщо поправки набудуть чинності, цей термін збільшать до 15 днів. Зміна необхідна, щоб чиновники могли більш ретельно вивчити клопотання.

Станом на 15 липня цього року право на короткострокову роботу в Естонії отримали 18 993 іноземці. Більшість дозволів (14 913) отримали громадяни України.