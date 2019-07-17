Кум Путина провел "круглый стол" в Европарламенте по приглашению пророссийских евродепутатов

В Европейском парламенте прошла встреча с участием Виктора Медведчука, который приехал по приглашению евроскептических и пророссийских депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мероприятие состоялось в одном из помещений Европарламента, где Медведчук представил свой "план для восстановления мира в Украине".

Как известно, Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина, он впервые посещал мероприятие в стенах Европарламента.

Следует подчеркнуть, что приглашение Медведчука не было официальной инициативой Европарламента. Оформить приглашение и организовать подобное мероприятие может любой евродепутат. На сайте Европарламента данная встреча не анонсировалась.

Медведчук заявил, что для прекращения войны в Донбассе Украина должна пойти на прямые переговоры с пророссийскими сепаратистами, которые контролируют часть Луганской и Донецкой областей, а также с Москвой.

Также много говорилось о необходимости отмены санкций, так как они якобы не имеют никакого эффекта.

Рядом с Медведчуком на встрече сидел британский евродепутат от евроскептической партии Brexit Натан Гилл. Вероятно, он был инициатором или одним из инициаторов приглашения.

Лидер партии Brexit Найджел Фарадж является давним сторонником Владимира Путина.

В 2014 году Гилл заявлял, что соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной "приведет к войне", и не голосовал за него. Ранее он также защищал телеканалы "112 Украина" и "NewsOne", принадлежащие сейчас Медведчуку.

Также рядом с Медведчуком сидел французский евродепутат Николя Бе, представляющий ультраправую партию "Национальное объединение". Партию возглавляет Марин Ле Пен, ее неоднократно обвиняли в сотрудничестве с Москвой и получении российских средств на финансирование кампаний.

Также в зале присутствовала еще один евродепутат от партии Brexit Александра Филипс, испанец Хавьер Нарт, евродепутат от Латвии Татьяна Жданок (избрана от партии "Российский союз Латвии"), словацкий евродепутат Мирослав Радачовски, который выступал на русском языке.

Медведчук раскритиковал прежнюю власть, заявив, что "она не хотела мира в Донбассе, так как исповедовала политику антироссийской истерии и пещерной русофобии".

По новой власти, он похвалил Владимира Зеленского за телефонный разговор с президентом РФ, но отметил, что "пока это был единственный положительный момент".