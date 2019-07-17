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Ливия выдала Великобритании брата манчестерского террориста

Среда, 17 июля 2019, 17:34

Брата террориста-смертника из Манчестера, где в 2017 году произошел теракт на концерте, в среду экстрадировали из Ливии в Великобританию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Салман Абеди, 22-летний британец ливийского происхождения, взорвал себя в конце концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, более 500 получили ранения.

Лондон потребовал экстрадиции его брата Ашем после того, как полиция выдала ордер на его арест по подозрению в убийстве, покушении на убийство и заговоре с целью осуществить подрыв. Подозревают, что он помог организовать нападение.

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Однако Ливия долго отказывалась выдавать своего гражданина. В среду представитель Специальных сил сдерживания в Триполи подтвердил, что Ашема Абеди отправили самолетом в Британию.

Он заявил, что приказ поступил из Генеральной прокуратуры на основании решения апелляционного суда. Источник в министерстве юстиции в Триполи подтвердил экстрадицию.

Семья Абеди эмигрировала в Великобританию во время правления покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Родители братьев вернулись в Ливию после свержения Каддафи в 2011 году.

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Великобритания терроризм
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