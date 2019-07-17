Германия вводит обязательную вакцинацию против кори для детей

Правительство Германии предложило сделать прививки от кори обязательными для детей и работников детских садов и школ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Кабинет канцлера Ангелы Меркель утвердил план в среду, отметив, что число случаев заболевания корью значительно возросло за последние годы.

Ожидается, что законодатели в парламенте, где правящая коалиция Меркель имеет большинство, утвердят закон.

В рамках поэтапной программы, начинающейся в марте следующего года, родители детей школьного возраста, начиная с детского сада, должны будут предоставить доказательства прививки.

В случае несоблюдения правил детям будет отказано в приеме в детский сад, а их родители могут быть оштрафованы. Родители старших школьников будут оштрафованы на сумму до 2500 евро.

В прошлом году в Германии было зарегистрировано 543 случая кори, в этом году уже было более 400 случаев.

Напомним, в Италии детям рекомендуют не посещать школу, если они не могут доказать, что были правильно вакцинированы.

Родители невакцинированных детей рискуют быть оштрафованными на сумму до 500 евро, если они будут отправлять своих детей в школу.