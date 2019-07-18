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Глава МЗС Німеччини підкреслив важливість діалогу з РФ

Четвер, 18 липня 2019, 09:34

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас підкреслив важливість продовження розмов з Росією.

Про це він заявив перед форумом "Петербурзький діалог" де він зустрінеться з російським колегою Сергеєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Без Москви ми не відповімо на актуальні питання світової політики. І ми можемо досягти міцного миру в Європі, тільки якщо будемо працювати разом", - сказав Маас в четвер.

Саме тому, за його словами,  добре зібратися на "Петербурзькому діалозі" з російським колегою Сергієм Лавровим. З ним він хоче поговорити про збереження ядерної угоди з Іраном, контроль над озброєннями і ситуація на сході України.

"На Донбасі ми нещодавно бачили невеликі проблиски надії. Щоб ці позитивні сигнали остаточно вказали шлях до миру, Росія повинна зробити конструктивний внесок", - заявив Маас.

Форум" Петербурзький діалог " проходить в четвер і п'ятницю в Кенігсвінтері під Бонном . У перший день очікується зустріч Мааса і Лавров. Глави МВС зустрінуться на цьому форумі вперше з початку війни в Україні.

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Німеччина
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