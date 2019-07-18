Глава МИД Германии подчеркнул важность диалога с РФ

Глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул важность продолжения разговоров с Россией.

Об этом он заявил перед форумом "Петербургский диалог" где он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Без Москвы мы не ответим на актуальные вопросы мировой политики. И мы можем добиться прочного мира в Европе, только если будем работать вместе", - сказал Маас в четверг.

Именно поэтому, по его словам, хорошо собраться на "Петербургском диалоге" с российским коллегой Сергеем Лавровым. С ним он хочет поговорить о сохранении ядерного соглашения с Ираном, контроль над вооружениями и ситуация на востоке Украины.

"На Донбассе мы недавно видели небольшие проблески надежды. Чтобы эти позитивные сигналы окончательно указали путь к миру, Россия должна сделать конструктивный вклад", - заявил Маас.

Форум "Петербургский диалог" проходит в четверг и пятницу в Кенигсвинтере под Бонном . В первый день ожидается встреча Мааса и Лавров. Главы МВД встретятся на этом форуме впервые с начала войны в Украине.