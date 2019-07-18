Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької

У Франції після фіналу Кубка африканських націй затримали 200 людей

Іран захопив британський танкер

Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих






МЗС звинуватило спілку угорців у сепаратизмі через карту "угорського" Закарпаття

Четвер, 18 липня 2019, 09:45

МЗС України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити провадження з приводу ілюстрації в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито приналежністю до Угорщини низки територій України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - написав Божок у своєму Twitter.

Читайте також
Словаччина відповідає Угорщині набагато жорсткіше, ніж Україна - Пристайко

Як відомо, 21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори, і лідери угорських організацій Закарпаття балотуються за мажоритарними округами.

На опублікованій карті Закарпатської області кілька виборчих округів позначені у кольорах угорського прапора.

 

Читайте також: "Новий наступ Орбана: навіщо Угорщина втручається в українські вибори"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина МЗС
powered by lun.ua