У суботу, 28 листопада, у районі Мішковіце на околицях Праги мисливці під час полювання поранили літню жінку, яка перебувала у власному саду.

Про це повідомляє чеське видання Novinky, пише "Європейська правда".

Жінка у віці приблизно 70 років розповіла про інцидент у соцмережах. За її словами, мисливці проводять полювання в цій місцевості щороку, і дріб нерідко залітає на приватні подвір’я.

Вона також зазначила, що полювання відбувалося неподалік від велосипедної доріжки, якою користуються батьки з дітьми, спортсмени та власники собак.

На місце викликали поліцію та медиків. За словами речника празької служби швидкої допомоги Карела Кірса, жінку оглянули й надали їй допомогу. Вона отримала поверхневі поранення живота. Її стан не був серйозним, тому після огляду медики залишили її на місці.

Речник поліції Ян Данек повідомив, що жінку, ймовірно, поранила рикошетним дробом під час полювання. Учасники полювання пройшли перевірку на алкоголь, яка не виявила сп'яніння. Поліція розслідує обставини інциденту.

Як зазначає видання, судячи з коментарів у соцмережах, мисливці щороку проводять полювання поблизу житлових будинків у районі Мішковіце.

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