Прем’єр Естонії Крістен Міхал застеріг від втоми від війни в Україні, наголосивши на різниці між умовами життя європейців та українців, які потерпають від російських атак.

Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Міхал повідомив, що Естонія готова компенсувати будь-який дефіцит фінансування, який може виникнути через вихід інших держав із програм підтримки України.

"Якщо буде потрібно, так, ми зробимо більше", – сказав він.

Водночас він висловив нерозуміння того, як європейці можуть втомлюватися від війни, перебуваючи в безпечних і комфортних умовах, тоді як українці щодня стикаються з її наслідками.

"Як можна втомитися від війни, сидячи в опалюваній кімнаті, де панують мир і тиша, тече вода, і можна дивитися телевізор… Але в Україні люди борються проти Росії за свободу; гинуть цивільні особи; у них немає опалення, електрики та водопостачання. І хто ж втомиться? Той, хто сидить в опалюваній кімнаті? Це не варіант", – заявив естонський прем’єр.

Міхал заявив, що ЄС "ніколи не відмовиться від України", і навіть якщо у Франції на виборах президента переможе україноскептична Марін Ле Пен, інші країни залишаться непохитними у своїй підтримці Києва.

Раніше Міхал підтримав ідею пов’язати переговори щодо багаторічного бюджету ЄС з фінансуванням України.

Також Міхал привітав запропоновану Єврокомісією заборону на видачу віз колишнім учасникам війни проти України.