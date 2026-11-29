Невдовзі після початку військових дій США проти Ірану у лютому цього року керівник компанії SpaceX Ілон Маск дізнався про те, що Іран використовував його супутниковий сервіс Starlink для ведення військової кампанії проти американських військ.

Про це виданню The Washington Post стало відомо від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з публікацією, Маск розлютився, дізнавшись у березні про два випадки несанкціонованого використання його супутникового інтернет-сервісу. Як з’ясувала його команда, Іран використовував Starlink для ведення військової кампанії проти американських військ, повідомили дві особи, обізнані з внутрішніми обговореннями в компанії.

Мільярдер також дізнався, що американські військові запускали дрони-камікадзе, використовуючи військову версію Starlink під назвою Starshield, але при цьому користувалися дешевшим тарифним планом, який, як передбачалося, мав бути призначений лише для наземних операцій, зазначила одна з цих осіб на умовах анонімності.

Обидві особи висловилися на умовах анонімності, побоюючись репресій з боку Маска.

Використання Іраном Starlink для підтримки своїх військових операцій, про що раніше не повідомлялося, підтвердили виданню The Washington Post чотири особи, обізнані з цими операціями, які, як і інші опитані, висловилися на умовах анонімності через побоювання репресій з боку Маска або своїх організацій.

Про гнів Маска з приводу такого зловживання та його розчарування тим, що американські військові використовують наземну версію Starshield для операцій з безпілотниками, раніше також не повідомлялося.

Новина про Іран ще більше розлютила Маска, оскільки до цього він вжив заходів, щоб не допустити використання Starlink росіянами для ведення війни, повідомили дві особи, обізнані з внутрішніми обговореннями в компанії.

У секретному звіті про хід війни, наданому цього літа міністру оборони Піту Гегсету, коротко описувалося, як Іран використовує цю технологію, зокрема, для управління військами та контролю за операціями односторонніх ударних дронів.

За словами джерела, Starlink став для Тегерана альтернативним засобом зв’язку, оскільки американські війська зосередилися на виведенні з ладу "традиційних систем зв’язку".

Протягом минулого року Маск вжив низку заходів для обмеження несанкціонованого використання пристроїв Starlink, які забезпечують мобільний інтернет-зв'язок через сузір'я тисяч низькоорбітальних супутників.

Раніше американський президент Дональд Трамп попередив, що може віддати наказ про удари по Ірану після Нового року, якщо країни не дійдуть згоди.