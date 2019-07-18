У Греції невеликий літак здійснив аварійну посадку, постраждав пілот
Четвер, 18 липня 2019, 10:55
Один чоловік отримав легкі поранення в четвер вранці, коли одномоторний літак Cessna, який він пілотував, здійснив аварійну посадку на сільській дорозі недалеко від міста Гревена, на заході грецької Македонії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Літак, який вилетів з Корфу і прямував в Салоніки, також мав на борту двох пасажирів, які не постраждали в аварії.
"Ми втратили двигун в повітрі і здійснили аварійну посадку", - сказав пілот через кілька хвилин після виходу з літака. В якості запобіжного заходу його перевели в місцеву лікарню.
Відеозапис з місця аварії демонструє розбитий літак на узбіччі дороги, покритий піною для запобігання пожежі.
Пожежники прибули на місце аварії, щоб обмежити витік палива.
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