У Греції невеликий літак здійснив аварійну посадку, постраждав пілот

Один чоловік отримав легкі поранення в четвер вранці, коли одномоторний літак Cessna, який він пілотував, здійснив аварійну посадку на сільській дорозі недалеко від міста Гревена, на заході грецької Македонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Літак, який вилетів з Корфу і прямував в Салоніки, також мав на борту двох пасажирів, які не постраждали в аварії.

"Ми втратили двигун в повітрі і здійснили аварійну посадку", - сказав пілот через кілька хвилин після виходу з літака. В якості запобіжного заходу його перевели в місцеву лікарню.

Відеозапис з місця аварії демонструє розбитий літак на узбіччі дороги, покритий піною для запобігання пожежі.

Пожежники прибули на місце аварії, щоб обмежити витік палива.