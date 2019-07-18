В Греции небольшой самолет совершил аварийную посадку, пострадал пилот

Один человек получил легкие ранения в четверг утром, когда одномоторный самолет Cessna, который он пилотировал, совершил аварийную посадку на проселочной дороге недалеко от города Гревена, на западе греческой Македонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Самолет, который вылетел из Корфу и направлялся в Салоники, также имел на борту двух пассажиров, которые не пострадали в аварии.

"Мы потеряли двигатель в воздухе и совершили аварийную посадку", - сказал пилот через несколько минут после выхода из самолета. В качестве профилактической меры его перевели в местную больницу.

Видеозапись с места аварии демонстрирует разбитый самолет на обочине дороги, покрытый пеной для предотвращения пожара.

Пожарные прибыли на место аварии, чтобы ограничить утечку топлива.