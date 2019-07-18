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В Україні почав роботу новий посол Словенії

Четвер, 18 липня 2019, 11:01

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Словенії в Україні Томажа Менціна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Під час зустрічі співрозмовники відзначили позитивну динаміку двосторонніх контактів та висловили взаємну зацікавленість до подальшого поглиблення українсько-словенського співробітництва, зокрема у торговельно-економічній сфері". - йдеться у повідомленні.

Зеркаль висловила вдячність Словенії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема на рівні міжнародних організацій.

"Томаж Менцін відзначив готовність Словенії надавати практичну допомогу Україні у здійсненні системних реформ, зокрема у процесі децентралізації", - додали у МЗС.

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Томаж Менчін працює в Міністерстві закордонних справ Словенії з 1992 року і дотепер був послом у департаменті, що опікується правами людини.

До цього він був, серед іншого, послом з прав людини у постійному представництві Словенії в Женеві, керівником департаменту з питань громадської дипломатії та двостороннього економічного співробітництва, послом Словенії у Буенос-Айресі, керівником департаменту з питань Азії, Африки і Тихого океану, тимчасовим керуючим справами в посольстві Словенії в Нью-Делі.

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