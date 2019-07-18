В Украине начал работу новый посол Словении

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Словении в Украине Томажа Менцина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Во время встречи собеседники отметили положительную динамику двусторонних контактов и выразили взаимную заинтересованность к дальнейшему углублению украинского-словенского сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере". - говорится в сообщении.

Читайте также Премьер Словении: ЕС нужен сильный лидер для сопротивления влиянию РФ

Зеркаль высказала благодарность Словении за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности на уровне международных организаций.

"Томаж Менцин отметил готовность Словении оказывать практическую помощь Украине в осуществлении системных реформ, в частности в процессе децентрализации", - добавили в МИД.

Томаж Менчин работает в Министерстве иностранных дел Словении с 1992 года и до сих пор был послом в департаменте, который занимается правами человека.

До этого он был, среди прочего, послом по правам человека в постоянном представительстве Словении в Женеве, руководителем департамента по вопросам общественной дипломатии и двустороннего экономического сотрудничества, послом Словении в Буэнос-Айресе, руководителем департамента по вопросам Азии, Африки и Тихого океана, временным управляющим делами в посольстве Словении в Нью-Дели.