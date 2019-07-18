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В Італії можливі дострокові вибори через розбіжності між коаліційними партіями - ЗМІ

Четвер, 18 липня 2019, 11:35

Дві керівні партії Італії зіткнулися з розбіжностями з приводу обрання німкені Урсули фон дер Ляйєн наступним президентом Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Керівні партії "Ліга" Маттео Сальвіні і "Рух П'яти зірок", як очікувалося, мали підтримати фон дер Ляєн під час голосування у Європарламенті. Однак "Ліга" проголосувала проти.

В Італії ще є час розпустити парламент і провести вибори, сказав у четвер Сальвіні.

За його словами, від "Руху 5 зірок" залежить, чи виживе їхній уряд.

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Емануеле Боніні, блогер, який уважно стежить за італійськими справами ЄС, написав у середу, що коаліція навряд чи зможе пережити голосування за нового президента комісії.

"Голосування Lega проти обраного президента Європейської комісії в даний час викликає політичний землетрус в Італії", - написав Боніні.

На саміті ЄС, коли приймалися рішення по найвищих посадах, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте офіційно підтримав фон дер Ляєн. При цьому Конте взяв на себе політичне зобов'язання, а "Ліга" зрадила його.

Сам Конте негайно звинуватив депутатів Європарламенту від партії Сальвіні в "інституційній неповазі" і голосуванні проти інтересів країни.

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Італія
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