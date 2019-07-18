В Італії можливі дострокові вибори через розбіжності між коаліційними партіями - ЗМІ
Дві керівні партії Італії зіткнулися з розбіжностями з приводу обрання німкені Урсули фон дер Ляйєн наступним президентом Європейської комісії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Керівні партії "Ліга" Маттео Сальвіні і "Рух П'яти зірок", як очікувалося, мали підтримати фон дер Ляєн під час голосування у Європарламенті. Однак "Ліга" проголосувала проти.
В Італії ще є час розпустити парламент і провести вибори, сказав у четвер Сальвіні.
За його словами, від "Руху 5 зірок" залежить, чи виживе їхній уряд.
Емануеле Боніні, блогер, який уважно стежить за італійськими справами ЄС, написав у середу, що коаліція навряд чи зможе пережити голосування за нового президента комісії.
"Голосування Lega проти обраного президента Європейської комісії в даний час викликає політичний землетрус в Італії", - написав Боніні.
На саміті ЄС, коли приймалися рішення по найвищих посадах, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте офіційно підтримав фон дер Ляєн. При цьому Конте взяв на себе політичне зобов'язання, а "Ліга" зрадила його.
Сам Конте негайно звинуватив депутатів Європарламенту від партії Сальвіні в "інституційній неповазі" і голосуванні проти інтересів країни.