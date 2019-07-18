В Италии возможны досрочные выборы из-за разногласия между коалиционными партиями - СМИ
Две руководящие партии Италии столкнулись с разногласиями по поводу избрания немки Урсулы фон дер Ляйен следующим президентом Европейской комиссии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Руководящие партии "Лига" Маттео Сальвини и "Движение Пяти звезд", как ожидалось, должны были поддержать фон дер Ляйен во время голосования в Европарламенте. Однако "Лига" проголосовала против.
В Италии еще есть время распустить парламент и провести выборы, сказал в четверг Сальвини.
По его словам, от "Движения 5 звезд" зависит, выживет ли их правительство.
Эмануэле Бонини, блогер, который внимательно следит за итальянскими делами ЕС, написал в среду, что коалиция вряд ли сможет пережить голосование за нового президента комиссии.
"Голосование Lega против избранного президента Европейской комиссии в настоящее время вызывает политическое землетрясение в Италии", - написал Бонини.
На саммите ЕС, когда принимались решения по самых высоких должностях, премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально поддержал фон дер Ляйен. При этом Конте взял на себя политическое обязательство, а "Лига" предала его.
Сам Конте немедленно обвинил депутатов Европарламента от партии Сальвини в "институциональной неуважении" и голосовании против интересов страны.