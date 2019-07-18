В Италии возможны досрочные выборы из-за разногласия между коалиционными партиями - СМИ

Две руководящие партии Италии столкнулись с разногласиями по поводу избрания немки Урсулы фон дер Ляйен следующим президентом Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Руководящие партии "Лига" Маттео Сальвини и "Движение Пяти звезд", как ожидалось, должны были поддержать фон дер Ляйен во время голосования в Европарламенте. Однако "Лига" проголосовала против.

В Италии еще есть время распустить парламент и провести выборы, сказал в четверг Сальвини.

По его словам, от "Движения 5 звезд" зависит, выживет ли их правительство.

Эмануэле Бонини, блогер, который внимательно следит за итальянскими делами ЕС, написал в среду, что коалиция вряд ли сможет пережить голосование за нового президента комиссии.

"Голосование Lega против избранного президента Европейской комиссии в настоящее время вызывает политическое землетрясение в Италии", - написал Бонини.

На саммите ЕС, когда принимались решения по самых высоких должностях, премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально поддержал фон дер Ляйен. При этом Конте взял на себя политическое обязательство, а "Лига" предала его.

Сам Конте немедленно обвинил депутатов Европарламента от партии Сальвини в "институциональной неуважении" и голосовании против интересов страны.