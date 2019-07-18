Скандал з грошима РФ для партії влади Італії: у ЄП ініціюють розслідування

Італійський євродепутат Карло Календа заявив, що група Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) запропонує створити спеціальну парламентську комісію задля вивчення того, чи існував зовнішній вплив на вибори в ЄС у травні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Запит надійшов після появи даних про те, що урядова італійська ультраправа партія "Ліга" віцепрем'єра Маттео Сальвіні нібито домовлялася про отримання приблизно 65 мільйонів доларів нелегальних російських коштів перед виборами до Європарламенту.

"На мою думку, у "Ліги" дуже серйозні труднощі після російської справи... Оскільки це не єдиний випадок, група S&D запропонує створення спеціальної комісії для аналізу впливу Росії та інших іноземних держав на європейські вибори", - зазначив Календа.

17 липня італійські правоохоронці провели обшуки у адвоката Джанлуки Меранди та банкіра Франческо Ваннуччі, які разом з головою асоціації "Ломбардія-Росія" - помічником Сальвіні Джанлукою Савойні - торік зустрілися з трьома росіянами в одному з московських готелів, щоб нібито обговорити таємне фінансування для "Ліги".

Сам Савойні 16 липня прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання, відмовившись свідчити.

Приводом для початку розслідування стало те, що минулого тижня американське видання Buzzfeed повідомило, що отримало аудіозапис московської зустрічі та опублікувало стенограму, у якій Савойні та ще два італійці намагаються домовитись з росіянами.

Сальвіні заперечив, що його партія отримала будь-які гроші з Москви. Він відмовився доповідати парламенту конкретно про цю справу, але сказав, що готовий говорити про це під час своєї чергової години запитань до уряду.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що 24 липня доповість Сенату щодо справи.