Скандал с деньгами РФ для партии власти Италии: в ЕП инициируют расследование

Итальянский евродепутат Карло Календа заявил, что группа Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) предложит создать специальную парламентскую комиссию для изучения того, существовало ли внешнее влияние на выборы в ЕС в мае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Запрос поступил после появления данных о том, что правительственная итальянская ультраправая партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини якобы договаривалась о получении примерно 65 млн долларов нелегальных российских средств перед выборами в Европарламент.

"По моему мнению, у "Лиги" очень серьезные трудности после российской дела ... Поскольку это не единственный случай, группа S&D предложит создание специальной комиссии для анализа влияния России и других иностранных государств на европейские выборы", - отметил Календа.

17 июля итальянские правоохранители провели обыски у адвоката Джанлуки Меранды и банкира Франческо Ваннуччи, которые вместе с председателем ассоциации "Ломбардия-Россия" - помощником Сальвини Джанлукой Савойни - в прошлом году встретились с тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для "Лиги".

Сам Савойни 16 июля пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы, отказавшись давать показания.

Поводом для начала расследования стало то, что на прошлой неделе американское издание Buzzfeed сообщило, что получило аудиозапись московской встречи и опубликовало стенограмму, в которой Савойни и еще два итальянца пытаются договориться с россиянами.

Сальвини возразил, что его партия получила любые деньги из Москвы. Он отказался докладывать парламенту конкретно об этом деле, но сказал, что готов говорить об этом во время своего очередного часа вопросов к правительству.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что 24 июля доложит Сената по делу.