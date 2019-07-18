Естонія: провокація Росії з паспортами на Донбасі підриває "Мінськ"

Міністерство закордонних справ Естонії вважає провокацією рішення Росії про незаконну паспортизацію мешканців Луганської і Донецької областей України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Останній російський указ розширити список "громадян, які мають право на спрощене отримання паспортів" - це чітка провокація перед парламентськими виборами в Україні. Росія повинна утримуватися від дій, які не відповідають Мінським угодам, підрив суверенітету України та територіальної цілісності повинен припинитися", - заявило естонське відомство.

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Нагадаємо, 17 липня президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців цілих Донецької і Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України з приводу цього рішення підготувало на розгляд РНБО перелік заходів для захисту національної безпеки, прав та інтересів українців.

24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок лише для мешканців лише окупованих Росією районів сходу України. 1 травня президент Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.