Эстония: провокация России с паспортами на Донбассе подрывает "Минск"

Министерство иностранных дел Эстонии считает провокацией решение России о незаконной паспортизации жителей Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Последний российский указ расширить список "граждан, имеющих право на упрощенное получение паспортов" - это четкая провокация перед парламентскими выборами в Украине. Россия должна воздерживаться от действий, которые не соответствуют Минским соглашениям, подрыв суверенитета Украины и территориальной целостности должен прекратиться", - заявило эстонское ведомство.

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Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.

В Офисе президента Украины на это ответили, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство – Украины.

Министерство иностранных дел Украины подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.